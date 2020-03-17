» حكم الشهادة المرضية الكاذبة.. الإفتاء تجيب

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ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية فيس بوك، جاء فيه: ما هو رأي الدين في الشهادات المرضية والإجازات المرضية التي يمنحها الأطباء للمترددين على العيادات الحكومية بدعوى الظروف؟ .

وأجابت الدار: "أن الطبيب الذي يمنح الشهادة المرضية هو مستشار في بيان من يحق له التفرغ والراحة من عمله بسبب عدم اللياقة الصحية وحدها لا بسبب غيرها من الأعذار والظروف، والمستشار مؤتمن، فيجب عليه أن يكون أمينًا في شهادته صادقًا في تقريره، ولا يجوز له أن يمنح شهادة مرضية لمن لا يستحقها، وإلا كان كاذبًا في شهادته.

وأضافت الدار: "نفس المسلم مطبوعة على الصدق والأمانة، والعمل الذي كُلِّف به الإنسان هو أمانة أؤتمن على أدائها، ولا يجوز التفريط في الأمانة؛ قال تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ?

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