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أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، أن مصر أول دولة في العالم ربطت بين الشيشة والتدخين وانتشار الكورونا، قائلاً: "الملوثات الناتجة عن الشيشة تعادل تدخين 100 سيجارة".

وأضاف "بدران"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الثلاثاء: "الجانب النفسي له دور كبير في زيادة المناعة لمواجهة فيروس كورونا".

وتابع: "شعارنا مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس.. السلام في القلب"، مشددًا على أهمية دور المرأة المصرية في منع الأزواج من التدخين والشيشة.

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