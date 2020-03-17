17 مارس 2020 - 11:44 ص

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، أن مصر أول دولة في العالم ربطت بين الشيشة والتدخين وانتشار الكورونا، قائلاً: "الملوثات الناتجة عن الشيشة تعادل تدخين 100 سيجارة".

وأضاف "بدران"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الثلاثاء: "الجانب النفسي له دور كبير في زيادة المناعة لمواجهة فيروس كورونا".

وتابع: "شعارنا مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس.. السلام في القلب"، مشددًا على أهمية دور المرأة المصرية في منع الأزواج من التدخين والشيشة.