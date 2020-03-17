وزير الإعلام: هؤلاء بيكرهونا وعايزين يكسرونا

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الإعلام

الجارديان

الحياة

أسامة هيكل

كورونا

انتقد أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، تقرير جريدة "الجارديان" البريطانية الذي أفاد بإصابة حوالي 19 ألف مواطن بفيروس كورونا عكس البيانات الرسمية التي تنشرها الدولة، قائلا: "بيكرهونا وعايزين يكسرونا ويعملوا فجوة بين المواطن والحكومة ومعرف وجهة تمويلها".

وأضاف هيكل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه من الضروري الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية، وهناك تطابق تام بين ما يصدر من الحكومة المصرية عن فيروس كورونا وما يصدر من منظمة الصحة العالمية.

وتابع: "الحكومة ووزارة الصحة تصدر بيانا بشكل يومي بعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر وحتى الآن مصر فيها حوالي 150 حالة مصابة بفيروس كورونا و3 وفيات".

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