» بسبب كورونا.. مطرب شهير يعلن عن حفلة في منزله

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أعلن المطرب تامر عاشور، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن قيامه بعمل حفل لايف عبر موقع "يوتيوب"، وذلك بسبب الأحداث الجارية. 

وقال عاشور: "قررت اعملكم حفله لايف على YouTube تقدرو تتفرجوا عليها في بيوتكم وتطلبوا الأغاني اللي أنتم عايزنها وندور على أي حاجة فيها طاقة إيجابية ونعملها وإن شاء الله أزمة وهتعدي".

 وأنهى تامر عاشور تغريدته: "هحدد وقتها قريب قوي وغالبا هتكون weekend قال يعني وراكو حاجة وأنا زيكم.. مساؤكم عسل".

ويواصل تامر عاشور تسجيل عدد من أغاني ألبومه الجديد، حيث انتهى من تسجيل 5 أغنيات ويفاضل بين أكثر من 15 أغنية لاستكمال الألبوم الذي من من المتوقع اطلاقه مع بداية موسم صيف 2020.


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