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شاكوش مع محمد رمضان: هنولع الدنيا

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شاكوش ومحمد رمضان
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محمد رمضان

شاكوش

تتر البرنس

شارع أيامي

نشر المطرب الشعبي حسن شاكوش مقطع فيديو على حسابه في إنستجرام يجمعه مع الفنان مع محمد رمضان.

وكتب شاكوش على حسابه قائلا: "انتظرونا في أقوي أغنية في مسلسل البرنس إن شاء الله تعجبكم مع العالمي محمد رمضان.. أغنية شارع أيامي خلال أيام ".

كما يظهر في الفيديو قائلا لمحمد رمضان: بقولك إيه هنولع الدنيا، ليرد عليه محمد رمضان "ثقة في الله".

وكان حسن شاكوش وعمر كمال قد طرحا أغنيتهما الجديدة "عود البطل" منذ فترة، والتي لاقت نجاحا كبيرً فور طرحها وتصدرت تريند يوتيوب وتويتر، بعد أن حقق الثنائي شهرة كبيرة بأغنية "بنت الجيران" التي استطاعت حصد 150 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن.

ويقوم محمد رمضان ببطولة مسلسل "البرنس" مع  نجلاء بدر، روجينا، أحمد زاهر، نور، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أحلام الجريتلي وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.


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