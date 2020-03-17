» فنانة شهيرة: "يارب الناس دُول يجيلهم كورونا"

17 مارس 2020 - 09:09 ص

استنكرت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها على تويتر، ما تتعرض له مصر من موجة من الشائعات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في بعض المناطق.



وغردت شيرين رضا عبر تويتر "‏يا رب الناس اللي بيطلعوا شائعات علي مصر يجيلهم كورونا وسارس وميرس وأنفلونزا الطيور والخنازير في نفس الوقت!! ‎#تحيا_مصر".



يذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت، أمس الإثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.



