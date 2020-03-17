  • الثلاثاء 17 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:44 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أحمد موسي

موسى: مش عايزين نبقي زي إيطاليا وبريطانيا

الإعلامي عمرو أديب

أديب: ساعدونا ربنا يساعدكم

أغرب 5 طقوس

نزع قلوب الأحياء وسلخ جلد الأطفال.. تفاصيل أغرب 5 طقوس بشرية

المغامسي

المغامسي: كورونا قرّب مفاهيم أشراط الساعة

عبد الحليم حافظ

منذ 43 عاما.. أسرة عبد الحليم حافظ تعلن هذا الخبر الصادم

لميس جابر : "سرايا عابدين" مسلسل كوميدي

"زحمة ومش نضيف".. لميس جابر تنفعل على الهواء

الدولار

الدولار يواصل ارتفاعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الخطيب

قرار ناري من الخطيب بشأن مشاجرة رمضان صبحي مع بادجي

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: قد نمدد فترة تعطيل الدراسة لنهاية الفصل الثاني

مرتضى منصور

مرتضى: عرضوا علينا نجم الأهلي لكننا رفضنا ضمه

فنانة شهيرة: "يارب الناس دُول يجيلهم كورونا"

الصفحة الأخيرة

شيرين رضا
شيرين رضا
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

«تحدثت مع الرب»..فنانة شهيرة تثير الجدل بسبب كورونا

#

فنانة شهيرة تثير ضجة في الطائرة بسبب كورونا

#

فنانة شهيرة عن مرضها: "خليها كورونا على الموضة"

#

"يارب سترك".. فنانة شهيرة تستقبل العام الجديد بالظهور عارية

شائعات

كورونا

شيرين رضا

استنكرت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها على تويتر، ما تتعرض له مصر من موجة من الشائعات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في بعض المناطق. 

وغردت شيرين رضا عبر تويتر "‏يا رب الناس اللي بيطلعوا شائعات علي مصر يجيلهم كورونا وسارس وميرس وأنفلونزا الطيور والخنازير في نفس الوقت!! ‎#تحيا_مصر".

يذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت، أمس الإثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

كان مجلس الوزراء قد أصدر عددا من القرارات الهامة التي تأتي في صالح المواطن والتي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بإعطاء الجامعات المدارس إجازة لمدة أسبوعين  لضمان سلامة الطلاب كما واتخذت على أثره عددا من المؤسسات والوزارات بالدولة قرارات مهمة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال القضاء على التجمعات والازدحام ومنها وقف النشاط الرياضي بالدولة لمدة 14 يوما. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إيران تسجل أعلى معدل وفيات بـ"كورونا"
» بسبب كورونا.. مطرب شهير يعلن عن حفلة في منزله
» شاكوش مع محمد رمضان: هنولع الدنيا
» السياحة: هذه الرحلات مستثناة من قرار تعليق حركة الطيران في مصر
» السماء تمطر "باذنجان" في إيران.. والحكومة تكشف السبب
» توفي بهذا المرض.. صورة نادرة للشيخ المنشاوي مع شقيقه ووالده
» فنانة شهيرة: "يارب الناس دُول يجيلهم كورونا"
» فنان شهير: كورونا انتشر لأننا سعينا في الأرض فسادا .. ويجب أن نتعظ
» يسرا: أمي ظلت تردد هذه الكلمة كثيرا قبل وفاتها
» قفشة: أقنعت هذا اللاعب بالانضمام للأهلي وقد نراه قريبا
» أبو هشيمة يكشف عن قرار هام اتخذه هو وياسمين صبري بشأن علاقتهما

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    04:44

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح