» فنانة شهيرة: "يارب الناس دُول يجيلهم كورونا"

علا خطاب
استنكرت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها على تويتر، ما تتعرض له مصر من موجة من الشائعات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في بعض المناطق.
وغردت شيرين رضا عبر تويتر "يا رب الناس اللي بيطلعوا شائعات علي مصر يجيلهم كورونا وسارس وميرس وأنفلونزا الطيور والخنازير في نفس الوقت!! #تحيا_مصر".
يذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت، أمس الإثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.
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