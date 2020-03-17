كارتيرون يحرج الغندور عبر قناة الزمالك: الأهلي خسر بسبب الظلم

17 مارس 2020 - 05:59 ص

تعرض خالد الغندور - مقدم برنامج زملكاوي - لموقف محرج بعدما تفاجأ بالفرنسي باتريس كارتيرون ينتصر للأهلي عبر قناة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018 أمام الترجي.



وقال كارتيرون في تصريحات لقناة الزمالك: الاتحاد الأفريقي تحامل على الأهلي وأوقف بعض اللاعبين دون داعي واتخذ قرارا ضدي.



وأضاف: مازلت لا أفهم لماذا قبلنا أن نلعب تلك المباراة رغم تعرض حافلة اللاعبين للهجوم من جماهير الترجي.. كل الظروف كانت تشير لحدوث كارثة لكننا نجونا.



