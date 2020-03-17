» كوورنا.. ارتفاع إصابات كورونا في البنتاجون إلى 37

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عبر 13 إجراءً احترازيًا .. "كورونا" يشل العالم
إيطاليا.. 349 وفاة جديدة بكورونا يرفع العدد إلى 2158
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الدولار يرتفع أمام الجنيه اليوم الاثنين
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