» كوورنا.. ارتفاع إصابات كورونا في البنتاجون إلى 37

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الإثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بين العاملين في الوزارة ارتفع إلى 37 حالة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان وكبير المسؤولين الطبيين في هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، بول فريدريكس، في مقر الوزارة.
وقال فريدريكس إنه "اعتبارا من صباح الإثنين، أظهرت نتائج الفحوص إصابة 37 شخصا، بينهم 18 جنديا عاملا، و13 من أفراد عائلاتهم، إضافة إلى 3 أفراد مدنيين و3 أفراد متعاقدين".
وأضاف أن الجيش الأمريكي أجرى 495 تحليلا طبيا حول كورونا حتى الآن.
بدوره، قال هوفمان إنه يمكن للمستشفيات العسكرية والأطباء العاملين في الجيش الأمريكي مساعدة السلطات المدنية بناء على طلب الإدارة الأمريكية.
وأوضح أن وحدات الدعم الطبي في البنتاغون مصممة للحالات العاجلة والاحتياجات العسكرية، وليس لمكافحة الأمراض المعدية.
وحتى الإثنين، أصاب كورونا، أكثر من 181 ألف شخص في 162 دولة وإقليما، توفى منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وإسبانيا.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة. -

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