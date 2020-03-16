» هل يقاوم الـ«يانسون» فيروس كورونا؟

16 مارس 2020 - 09:29 م

يعد "اليانسون" من الأعشاب المفيدة ذات الفوائد الصحية العديدة، والذي يلجأ له المصريون عند الإصابة بأعراض البرد.

وطرح البعض تساؤلات حول مقاومة اليانسون فيروس كورونا للمصابين به، وأكدت المواقع الأجنبية أن عشبة اليانسون رغم فوائدها، إلا أنه وحده لا يستطيع قتل فيروس كورونا، لكنه له العديد من الفوائد الصحية الأخرى في رفع مناعة الجسم لمواجهة العدوى والفيروسات.

1- أبرز فوائد اليانسون أنه يحتوي على حمض يتم استخدامه لإنتاج دواء مضاد للأنفلونزا .

2- اليانسون يحتوي على الكثير من مركبات الفلافونويد الصحية الأخرى ، مثل تيربين ، ليجنان ، وفينيل بروبانويدس ، والتي تشمل أنثول ، ليمونين ، لينالول ، كيرسيتين ، ألفا-بيبين ، بيتا بيبين و نيروليدول . وقد ثبت أن العديد من هذه المكونات تحتوي على نسبة عالية من الالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات.

3- يعمل اليانسون على طرد البلغم .

4- اليانسون فعال في تهدئة الكحة و السعال وتخفيف نزلات البرد.

5- ومن أهم فوائد اليانسون أنه يعمل كمضاد بكتيري وفطري، حيث أكدت الأبحاث أن بعض مستخلصات الينسون وزيوته

تقضي على أنواع مختلفة من البيكتريا والفطريات .