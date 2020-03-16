الصحة العالمية: إجراءات مكافحة "كورونا" غير كافية

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن أزمة فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) أنها رصدت انتشارًا كبيرًا للفيروس.

وأكدت المنظمة، أن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول حتى اللحظة غير كافية في محاصرة انتشار فيروس كورونا.

وطالبت المنظمة العالمية المسؤولة عن الصحة في العالم، الدول بتكثيف الفحوصات الطبية للحالات المشتبه بإصابتها.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية فى جنيف، أنها وحرصًا على الصحة العامة قررت أن يعمل كافة موظفيها عن بعد باستثناء الذين لا يمكنهم أداء وظائفهم إلا من مقر المنظمة.

وأوضحت المنظمة، أنه لن يكون هناك بعد ذلك حضور إعلامي بمقر المنظمة، ولكن ستتم المؤتمرات والإحاطات الصحفية عن طريق دوائر الفيديو والبيانات التي ترسلها المنظمة للصحفيين المعتمدين فى جنيف بشكل معتاد.


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