غلق مطعم «البرنس» بسبب كورونا

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نشر ناصر البرنس، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يعلن فيه إغلاق مطعم البرنس بإمبابة لمدة 16 يومًا، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال البرنس خلال الفيديو: «نظرًا للمجهود الكبير الذى تقوم الحكومة المصرية في مواجهه فيروس كورونا، فقد قررت ادارة مطعم البرنس بإمبابة أن تبدء بنفسها وتقف بجانب الادارة المصرية فى قراراتها بتعليق العمل بالمطعم لمدة 16 يوم، اعتبارًا من اليوم لـ 31 مارس، وسيتم فتح المطعم يوم الاربعاء الموافق 1/4/2020».

واختتم ناصر البرنس قائلًا: «حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء ومكروه».

شاهد الفيديو..

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