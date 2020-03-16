الأهلى يدرس رحيل "كهربا" الصيف المقبل

16 مارس 2020 - 02:19 م

كشف موقع سبورت 360 الإماراتي، عن أن صانع ألعاب النادى الأهلى محمود عبد المنعم "كهربا"، قد يرحل عن القلعة الحمراء الصيف المقبل، بسبب سوء سلوكه في مباراة السوبر المصري وإيقافه حتى نهاية الموسم الجاري في بطولة الدوري المصري.

وأضاف الموقع، أن اللاعب يعانى منذ انضمامه للأهلي يناير الماضي بسبب عدم ثقة السويسري رينيه فايلر في إمكانياته.

وتعاقد النادي الأهلي مع كهربا بعد حصول النادي على خطاب فسخ عقد اللاعب مع أفيش البرتغالي، عقب دفع كهربا الشرط الجزائي والذي بلغت قيمته 400 ألف دولار.

ورحل كهربا عن صفوف الزمالك بدون أذن ناديه بداعي عدم صحة العقد المبرم بين الطرفان وهناك قضية متداولة في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لم تحسم حتى الآن.