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وزيرة التضامن

بـ100 مليون جنيه.. التضامن تعوض المتضررين من الطقس

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بـ100 مليون جنيه.. التضامن تعوض المتضررين من الطقس

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وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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إيمان هاني

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الطقس

تن

التضامن

محمد العقبي



أكد الدكتور محمد العقبي، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، أنهم انتهوا بشكل مبدئي من حصر كل الخسائر التي نتجت عن موجة الطقس السيئ، وتم عرضها على رئيس الوزراء، وتقرر رصد 100 مليون جنيه لتعويض المتضررين.


وأضاف "العقبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الاثنين، أنه تقرر إعادة أعمار المساجد المتضررة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وسيبدأ العمل من اليوم، منوها بأن هناك توجيهات بصرف أغذية ووجبات وبطاطين لمساعدة المتضررين.

وتابع: "وزيرة التضامن لديها حس إنساني كبير جدا، حيث تحرص على التواصل مع المواطنين شخصيا، كاشفا عن أنها أصرت على حضور عيد ميلاد إحدى محاربات السرطان خلال زيارتها أمس لمؤسسة بهية".

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