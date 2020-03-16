"التفتوا إلى هؤلاء".. طلب جريء لـ"إعلامي" من الدولة

16 مارس 2020 - 12:26 م

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن البشرية تقف حتى هذه اللحظة عاجزة عن مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.



وأضاف "أبو بكر"، من خلال برنامج "كل يوم " المذاع على فضائية " أون إي"، أن جميع الصناعات والعلوم تقف عاجزة أمام فيروس لا يرى إلا بالعين المجردة.



وتابع متسائلا: "هل ستظل الأضواء مسلطة على نجوم السينما ولاعبي الكرة أم سنتجه للبحث العلمي والعلماء؟، لازم نؤمن بأهمية العالم والطب والتدريس والدراسة، الدولة لازم تلتفت للعلماء أكثر من المشاهير".

