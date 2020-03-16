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أول ظهور لـ أحمد العوضي بعد أزمة ياسمين عبد العزيز

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أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
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علا خطاب

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انستجرام

ياسمين عبد العزيز

احمد العوضى

شارك الفنان أحمد العوضي، متابعيه، عبر حسابه على "إنستجرام"، بصورة جديدة له بشخصية هشام عشماوي التي يؤديها في مسلسل الاختيار الذي يتم عرضه في رمضان 2020، وهو ما يعتبر أحدث ظهور له بعد أزمته مع شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز .

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: "بالتوفيق يا نجم  من نجاح لنجاح يارب"، "ربنا يوفقك أنت إنسان محترم"، "عشماوي عشماوي يعني ".

وأضاف أحمد العوضى خلال لقائه في برنامج مساء "دي إم سي": "إنني أقوم الآن بتصوير مسلسل الاختيار  للعرض في رمضان 2020 أقوم بالتصوير مع النجم أمير كرارة كما أنه سيكون من أهم المسلسلات التي ستعرض في رمضان إن لم يكن أهمها".

وأوضح أحمد العوضى ، أن دوره في المسلسل هو شخصية هشام عشماوى الإرهابي كما أنه متخوف من تمثيل هذه الشخصية بسبب كره الناس له .

وأثارت علاقة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وذلك منذ ظهورهما في عيد ميلادها ،وتطورت العلاقة وأعلنا حبهما وذلك بعد أن فجر شقيق ياسمين عبد العزيز الأزمة وهو ما دفعهما للاعتراف.


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