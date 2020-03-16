طبيب: شيء إذا فعلته فأنت لست مصابا بكورونا

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صدى البلد

كورونا

عزة مصطفي

هشام الخياط

كشف الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس، عن اختبار بسيط يمكن للمواطن من خلال معرفة إصابته بكورونا من عدمه، مؤكدا أنه إذا استطاع الشخص كتم نفسه لمدة 10 ثوان ومن يتحمل هذه المدة يطمئن لأنه هذا يعني عدم إصابته بكورونا.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن 50% من المصابين بكورونا لا تظهر عليهم أعراض ومع هذا ينتقل الفيروس منهم إلى غيرهم، لافتًا إلى أن 35% تظهر عليهم أعراض بسيطة جدا.

وأكد أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس، أن نسبة الوفيات بسبب كورونا من 2.5 إلى 3 % من الحالات المصابة بالفيروس.

وحذر من المصافحة باليد ،قائلا: "المصافحة خطر على الإنسان لأنها قد تسبب انتقال فيروس كورونا، مطالبا من يضطر للمصافحة بعدم ملامسة الفم والأنف والأغشية المخاطية قبل تعقيم اليد.

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