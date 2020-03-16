رد فعل صادم من "ساويرس" تجاه محمد رمضان

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ساويرس

داخلية

مصرى

نجيب

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جمعه برجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، على أنغام أغنية "رايحين نسهر".

وأثناء غناء رمضان على "إنستجرام"، للمقطع التالي من الأغنية "يا جماعة ما حد يجيب الولاعة"، قام ساويرس بإعطاء محمد رمضان، "ولاعة" في الحال، بدون أي ترتيب للأمر.

علق محمد رمضان على الفيديو قائلًا: "صاحب الذهن الحاضر #نجيب_ساويرس #رايحين_نسهر".

يذكر أن محمد رمضان، طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "إعصار تسونامي"، والتي حققت مشاهدات مرتفعة فور طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على اليوتيوب.


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