لميس الحديدي للمواطنين: تحلوا بالصبر

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الحدث

السيسي

لميس الحديدي

كورونا

 أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن حالة الهلع التي انتابت المصريين في الساعات الأخيرة بسبب فيروس كورونا غير مبررة، معقبة: "غريب جدًا إقبال المصريين على شراء السلع وتخزينها".

وأشارت "الحديدي"، خلال تقديم برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء أمس الأحد، إلى أن المواطن شريك رئيسي مع الدولة في عملية مجابهة فيروس كورونا، مشددة على أنه يجب على المواطن أن يقوم بدوره، ويتحلى بالصبر، ويبتعد عن الخوف والهلع.

وشددت الإعلامية، على أن الحرب التي تخوضها الدولة لمجابهة انتشار الفيروس لا يمكن أن تنفصل عن مسئولية المواطن، مشيدة بالإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة عبر الحزمة التي أقرها الرئيس السيسي لمواجهة فيروس كورونا.

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