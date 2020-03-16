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بيان عاجل للحكومة بسبب امتحانات القبول الجامعي الأمريكي SAT

الحياة السياسية

الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب
الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب
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متابعات- أمينة عبد العال

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مجلس النواب

مي البطران

امتحانات القبول الجامعي الأمريكي

SAT

بسبب تكرار تسريب امتحانات القبول الجامعي الأمريكي SAT واحتكار لمستقبل أولادنا، تقدمت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، لسرعة التدخل لإنقاذ مستقبل الطلبة واستنزاف أموال أولياء الأمور، وذلك بسبب الخلل المستمر جراء عدم تحمل المسئولية تجاه هذه الفئة من الطلاب المصريين.

وأكدت "البطران" في تصريح صحفي لها اليوم الأحد، أن تكرار تسريب امتحانات الـSAT يضع مستقبل أبنائنا علي حافة الهاوية وذلك لان الخلل القائم داخل المنظومة لم يتم العمل علي حله ، في حين أننا تقدمنا بالعديد من طلبات الاحاطة للقضاء علي هذه المشكلة ولكن دون جدوي.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن امتحان السات هو الاعتماد الأمريكي لدخول الجامعات التي اعتمدتها المجلس الأعلى للجامعات لقبولهم في الجامعات المصرية أسوة بالنظام الأمريكي لحملة الشهادات الأمريكية التي يبلغ عددهم 60 ألف طالب، وهو الأمر الذى يترتب عليه تهديد مستقبل الطالب المصري في الشهادة الأمريكية الدولية.

الجدير بالذكر أن "البطران" قد تقدمت في وقت سابق بطلب إحاطة لهذا الشأن، وتمت الوعود بالإسراع في اجراءات الترخيص الشهادات الأخرى في مصر ولكن لا تزال المشكلة مستمرة.


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