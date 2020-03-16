الزراعة توضح حقيقة غزو الجراد مصر

16 مارس 2020 - 06:54 ص

أكدت وزارة الزراعة المصرية أن تعرض البلاد لهجمة من الجراد الأسود الفترة المقبلة من جهة محافظة مطروح بالقرب من الحدود الليبية غير صحيح، حيث نفي وزير الزراعة السيد القصير ما تم تداوله على مواقع التواصل.

وقال في تصريحات إعلامية: "ياريت الناس تبطل شائعات، فرق المسح قابلت المواطنين وسألوا الأهالي وتبين أن هذا الشائعات غير صحيحة، لافتة إلى أن أجهزة الدولة تتخذ إجراءات علي كل المحاور مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الوضع باستمرار وبشكل دقيق".

كما طالب بالضرب بيد من حديد على مطلقي هذه الشائعات لأنها تستغل المواطنين وتنشرها لترويعهم وتحقيق المكاسب.

في سياق متصل قال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات عصام ياسين، إن المعاينة أكدت عدم مشاهدة أي وحدات جراد صحراوي وأنه قد تم القيام بعملية مسح دقيقة لكل المناطق المجاورة ولم يتم مشاهدة أي وحدات للجراد.