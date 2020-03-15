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سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة حول تجديد عقود هؤلاء

الرياضة

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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الطيب حسين

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كرة القدم

الاهلى

احمد فتحى

سيد عبد الحفيظ

فجر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، مفاجأة حول تجديد عقود اللاعبين الأربعة الكبار داخل القلعة الحمراء.

وأعلن مدير الكرة بالأهلى، الموقف من تجديد عقود النجوم الأربعة وهم أحمد فتحي وشريف إكرامي ووليد سليمان وحسام عاشور.

ومن المقرر انتهاء عقود اللاعبين الأربعة نهاية الموسم الحالي.

وذكر "عبد الحفيظ" في تصريحات صحفية، أنه سيتم فتح ملف التجديد للرباعي هذه الأيام ونسعى للتوصل لاتفاق معهم وتجديد تعاقدهم.

وأكمل أنه عقب الاتفاق على كافة بنود العقد سيتم التوقيع على العقود وتجديدها.

واختتم بقوله: "اللاعبون الأربعة يملكون تاريخًا كبيرًا مع الأهلي ونسعى لإنهاء هذا الملف".


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