» التعليم: حملة تطهير وتعقيم جميع المدارس

15 مارس 2020 - 06:57 م

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مديري المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة، ببدء حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية بالتعاون مع وزارة الصحة.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة أن تتم عمليات التعقيم و التطهير خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة لاتخاذ إجراءات وقائية واحترازية لحماية أبنائنا الطلاب.

وطالب الوزير بشكل عاجل من المديريات التعليمية بضرورة الانتهاء من أعمال التعقيم خلال فترة تعليق الدراسة.