تدوينة مثيرة لضاحي خلفان عن كورونا.. كشف هذه المفاجأة

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إيران

مدن

40 درجة

خلفان

خط العرض

في تدوينة مثيرة تساءل ضاحي خلفان نائب شرطة دبي السابق عن سبب انتشار فيروس كورنا المستجد في أشهر مدن العالم، والتي يجمع بينها رابط فلكي واحد.

وأضاف خلفان على حسابه في تويتر: "مصادفة غريبة أن تقع المدن الأكثر ضررا في العالم بفيروس كورونا على خط العرض 40 درجة.

وأوضح أن هذه المدن التي يجمعها هذا الخط هي : ( ووهان- فرنسا- إيطاليا- إيران- كوريا الحنوبية- اليابان- سياتل- وشنطن- ونيويورك).

وعلق أحد المغردين قائلا: "فكرت بنفس الموضوع قبل فترة بو فارس لكن سبقتني أنت اليوم وغردت بها".

وقد بدأ الفيروس من مدينة ووهان الصينية، ومنها إلى دول العالم، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا هي الآن بؤرة الوباء العالمي بفيروس كورونا.


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