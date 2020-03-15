» فيفي عبده تشعل مواقع التواصل بفيديو عن "كورونا"

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فيفي عبده
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فيفي عبده

غادة عبد الرازق

كورونا

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق فيديو لها من داخل الطائرة ظهرت بجانبها فيفي عبده التي كانت تستعد لارتداء الكمامة، وقالت: "قبل ما أحط اليشمك ده كورونا خمسة مكرونة".

وبعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، يواصل الفنانون أخذ حذرهم خاصة لسفرهم الدائم من أجل عملهم، لذا يرتدون الكمامات الطبية، ويوجهون نصائح للجمهور من أجل الحفاظ على سلامته، لكن دائمًا الفنانة فيفي عبده لديها طريقة خاصة في التعامل مع الأمور .

كانت فيفي عبده، قد شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مملكة الغجر" وهو من بطولة ‏حورية ‏فرغلي، ‏وسامح ‏الصريطي، ‏وأحمد ‏كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، ‏وغيرهم، ‏من ‏تأليف ‏محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز ‏حشاد، ‏ومن إنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع ‏نقابة ‏المهن ‏السينمائية ‎ .


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