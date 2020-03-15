وزير التموين للمواطنين: "ياريت نسمع الكلام"

15 مارس 2020 - 11:21 ص

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أنه سيشارك في إطلاق المرحلة الثانية من سيارات الضبطية القضائية نيابة عن رئيس الوزراء.

وأوضح "المصيلحي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن إطلاق المرحلة الثانية من سيارات الضبطية القضائية جاء تزامنا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، مشيرا إلي أن السيارة مجهزة والفرد الموجود بها له ضبطية قضائية.



وتابع: "المواطن عليه أن يتأكد أن معه فاتورة معتمدة من المحل وضمان المنتج، حيث بدونهما لن يستطع جهاز حماية المستهلك مساعدته، لأنها ستكون سلعة مجهولة المصدر معقبا: "ممنوع التجمع زيادة عن اللزوم ياريت نسمع الكلام و منخليش الإجازة للفسح والتجمع".

