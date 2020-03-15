انطلاق ماراثون انتخابات المحامين

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بدأ منذ قليل التصويت فى انتخابات النقابة العامة للمحامين التى تجرى على منصب النقيب وأعضاء المجلس، حيث يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وأضافت النقابة أن جميع الصناديق بالنقيب العام والإدارات القانونية ومحاكم الاستئناف والتذاكر الانتحابية قد تم تسليمها إلى جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، متابعة :"بلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة".

وتابعت :"في نقابات الصعيد، الفيوم 7 لجان، وبني سويف 11، والمنيا 15، والوادي الجديد لجنتان، وشمال أسيوط 7، وجنوب أسيوط 10، وسوهاج 14، وقنا 12، والأقصر 5، وأسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان".

وأعلنت النيابة الإدارية تعليماتها الخاصة بالانتخابات، حيث أكدت أن عمليات التصويت ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي فى تمام الخامسة مساءاً، ثم يتم غلق الأبواب وفى حالة وجود ناخبين داخل جمعية الانتخابات المحددة يسمح لهم بالتصويت، ويستمر التصويت حتى تمام الانتهاء من إدلائهم بأصواتهم.

وقالت النيابة في تعليماتها، إن الناخب الذي له حق التصويت وهو المدرج اسمه بكشوف الناخبين ( نموذ رقم 1 انتخابات ) فقط ويشترط حضوره شخصياً للإدلاء بصوته مع تقديم كارنية النقابة بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.


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