الرئاسة عن إجازة الموظفين: سنتخذ المناسب

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دي إم سي

كورونا

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كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، عن لجنة عليا تقوم بدراسة فكرة إعطاء بعض الموظفين إجازة، في إطار مواجهة فيروس كورونا، قائلا: "الدولة ستتخذ القرار المناسب الذي يهدف للحفاظ على مصلحة المواطن".

 وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن قرار تعليق الدراسة يشمل المدرسين وأساتذة الجامعة، وهي أمور متروكة للمؤسسات التعليمية، لافتًا إلى أن قرار تعليق الدراسة هو معني بالطلبة بالأساس لمنع التجمعات.

 وأكد المتحدث باسم الرئاسة، أن هناك إدارة أزمة تتخذ أي إجراءات احترازية لمنع الأضرار للمواطنين، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من عودة المصريين إلا بلادهم في ظل انتشار فيروس كورونا في الخارج.

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