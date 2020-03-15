الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 15 مارس حالة من الاستقرار الملحوظ حيث سجل 15.65 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.

كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه، وسجل في بنك الاستثمار العربي 15.60 للشراء وللبيع سجل 15.70 للبيع.

 


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