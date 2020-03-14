مفاجأة.. "كورونا" يهدد فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، أمس الجمعة، بعد اجتماع ضم جميع أعضائها، عن تعليق البطولة حتى 4 إبريل القادم، على أن يتم تقييم الأوضاع بنهاية المدة المطروحة.

يأتي ذلك بعد انتشار فيروس كورونا وإصابة المدير الفني لأرسنال ميكيل أرتيتا ولاعب تشيلسي كالوم هادسون أودوي، وظهور أعراضه على عدد من لاعبي ليستر سيتي وحارس بورنموث أرتور بوروتس، بالإضافة إلى دخول العديد من فرق البريمرليج في عزل اختياري كإجراء احترازي بعد اختلاط بعض أعضائهم بمصابين.

وتنتظر أندية البريميرليج عقد اجتماع آخر بينهم، الخميس القادم، لمناقشة مستقبل المسابقة في ضوء القرارات المنتظرة من الاتحاد الأوروبي الذي سيجتمع الثلاثاء لبحث مصير جميع البطولات المحلية والأوروبية، ومن ضمنها يورو 2020.

الصحف البريطانية طرحت خلال الساعات الماضية عدة سيناريوهات، فيما يتعلق بمصير الموسم الجاري للدوري الإنجليزي.

وجاء من بين التوقعات، أن السيناريو الأول هو اتخاذ قرار بإلغاء الموسم في حال استمرت الأمور على هذا الوضع حتى الصيف، وسيكون حينها من المستحيل استكمال الموسم قبل بداية الموسم الجديد، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ضياع اللقب من ليفربول الذي يبقى على بعد نقاط قليلة من حسمه رسميًا.

ويشار على أن قرار إلغاء البريميرليج، طالبت به بالفعل نائبة رئيس نادي وست هام كارين برادي، التي ترى أن هذا هو الحل الأمثل.

كذلك سيثير تساؤلات حول هوية المتأهلين للبطولات الأوروبية والهابطين إلى الدرجة الأدنى.

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