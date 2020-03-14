أول تعليق من البرلمان على قرار تأجيل الدراسة

أشادت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بقرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، لافتةً إلى أن هذا يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا الخطير، والتي يستوجب معاونة من جميع الجهات للمحافظة على حياة المواطنين.

وأضافت عبد الحليم، في بيان لها، أن المدارس والجامعات تمثلان بؤر تجمعات من الممكن أن تكون مركز لانتقال المرض ومن ثم عند إصابة أي طالب فستنتشر العدوى بين الطلاب، الأمر الذي تداركته الحكومة وسعت لتأمين حياة الطلاب وتعليق الدراسة بشكل مؤقت لحين التأكد من نظافة المدارس والجامعات.

وأوضحت، أن إجراءات الدولة لمواجهة الفيروس صارمة والدولة قادمة في محاصرته والعمل على تقليل انتشاره ومنع أي تجمعات من الممكن أن تكون السبب في انتشاره.



وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مساء اليوم، أن الرئيس اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.