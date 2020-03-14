"أبو تريكة" يفاجئ جمهوره بسبب "كورونا"

14 مارس 2020 - 05:58 م

أثار محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق، تفاعلًا واسعًا عبر موقع "فيس بوك" بشأن فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بعد نشره تدوينة عبر "فيس بوك"، تحدث خلالها عن المصيبة ومكافحتها، وعلى الرغم من عدم تصريحه مباشرة بأنه يقصد الفيروس القاتل، إلا أن العديد من متابعيه رأوا أنه يلمح إليه

وكتب "أبوتريكة": "كل شيء يبدأ صغيراً ثم يكـبُر، إلّا المُـصيبة فإنّها تبدأ كبيرة ثُم تصغُر".





وعلق أحد متابعي "الماجيكو": "بمناسبة فيروس كورونا، عن عثمان رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن قالَ: بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ، في الأرضِ، ولا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ، ثلاثَ مرَّاتٍ، لم تُصبهُ فَجأةُ بلاءٍ، حتَّى يُصْبِحَ، ومَن قالَها حينَ يصبحُ ثلاثُ مرَّاتٍ، لم تُصبهُ فجأةُ بلاءٍ حتَّى يُمْسيَ".

وكتب آخر: "اللهم اكفينا شر المصائب واغفر لنا ذنوبنا وتب علينا انك انت سبحانك اني كنت من الظالمين يارب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه".

وذكر ثالث: " تمضي العاصفه ويزول الفيروس ويأتى رمضان بكل خير، قولوا يارب وأبواب السماء مفتوحه لعلها ساعه استجابه.!!".

وقال أحدهم: "استغفروا الله وتوبوا اليه لعل الله يرفع البلاء، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب اليه".

وجاء هذا تزامنًا مع ظهور فيروس كورونا المستجد في 128 دولة على مستوى العالم، وانتشاره في أكثر من دولة خاصة في القارة الأوروبية، حيث بلغ عدد إصاباته على مستوى العالم أكثر من 14 ألف حالة، ونحو 5500 وفاة حتى اليوم السبت.