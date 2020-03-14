16 مسئولا دوليا مصابون بـ"كورونا"

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طارق رحمي

تداولت الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية اليوم قائمة بأسماء المسئولين الدوليين المصابين بفيروس"كورونا"المستجد بين رؤساء ووزراء ومسئولين على مستوي العالم.

و اشتملت القائمة والتي نشرتها"صدى البلد" علي: 

1-   ملك النرويج وزوجته.

2-   رئيس البرتغال في الحجر لليوم الخامس.

3-   رئيس وزراء سلوفاكيا.

4-   رئيس وزراء كندا فى الحجر حتى تتأكد إصابته من عدمها.

5-   وزير الاتصالات البرازيلي.

6-   اشتباه فى ترامب لأنه اجتمع معه من أيام، وترامب رفض أن يخضع للفحص.

7-   سكرتير رئيس البرازيل.

8-   - زوجة رئيس وزراء كندا.

9-   10 أعضاء فى البرلمان الفرنسي.

10-                      وزيرة الصحة البريطانية.

11-                      رئيس أركان الجيش الإيطالي.

12-                      وزير الشئون الداخلية الأسترالي.

13-                      ممثلة الفلبين فى الأمم المتحدة.

14-                      نائب الرئيس الإيراني.

15-                      نائبة الرئيس الإيراني ومستشار خامنئي.

16-                       وزير الثقافة وزير الفنون الإيرانيين ورئيس اللجنة الأولمبية و24 برلمانيا.


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