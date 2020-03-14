16 مسئولا دوليا مصابون بـ"كورونا"

متابعات- أمينة عبد العال
تداولت الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية اليوم قائمة بأسماء المسئولين الدوليين المصابين بفيروس"كورونا"المستجد بين رؤساء ووزراء ومسئولين على مستوي العالم.
و اشتملت القائمة والتي نشرتها"صدى البلد" علي:
1- ملك النرويج وزوجته.
2- رئيس البرتغال في الحجر لليوم الخامس.
3- رئيس وزراء سلوفاكيا.
4- رئيس وزراء كندا فى الحجر حتى تتأكد إصابته من عدمها.
5- وزير الاتصالات البرازيلي.
6- اشتباه فى ترامب لأنه اجتمع معه من أيام، وترامب رفض أن يخضع للفحص.
7- سكرتير رئيس البرازيل.
8- - زوجة رئيس وزراء كندا.
9- 10 أعضاء فى البرلمان الفرنسي.
10- وزيرة الصحة البريطانية.
11- رئيس أركان الجيش الإيطالي.
12- وزير الشئون الداخلية الأسترالي.
13- ممثلة الفلبين فى الأمم المتحدة.
14- نائب الرئيس الإيراني.
15- نائبة الرئيس الإيراني ومستشار خامنئي.
16- وزير الثقافة وزير الفنون الإيرانيين ورئيس اللجنة الأولمبية و24 برلمانيا.
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