أول صور من حفل خطوبة "أبوهشيمة" وياسمين صبري

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أبوهشيمة وياسمين صبري
أبوهشيمة وياسمين صبري
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محمد فضل

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صور

أحمد أبوهشيمة

حفل خطوبة

ياسمين صبري

بعد أن أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صحة الأنباء  التي تحدثت عن ارتباطه بالفنانة ياسمين صبري، عقب مقارنة البعض بخاتم ظهر في يد فتاة أمسك يدها وأعلن ارتباطه به على صفحته دون الكشف عن هويتها، وبين خاتم الفنانة ياسمين صبري.

أعلن "أبوهشيمة" أنه خطب "صبري" في حفل خطوبة عائلي، مشيرًا إلى أن تفاصيل وموعد عقد القران سيتم الإعلان قريبًا جداً .

وتداول رواد مواقع التواصل أول صور من حفل مخطوبة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة بالفنانة ياسمين صبري، والتي ظهرت مرتدية فستان "تايجر" أشبه بالفستان الذي كان ترتديه الفنانة هيفاء وهبى عند ظهورها برفقة "أبوهشيمة" عندما كانا متزوجين.

وكان رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، نشر صورة عبر خاصية "استوري" على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يؤكد ارتباطه رسميًا.

وتظهر الصورة يد "أبوهشيمة" ممسكًا بيد فتاة لم يظهر وجهها، وكتب عليها "حبيبتي"، وهو ما أثار موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوصل النشطاء إلى أن خطيبته التي ارتبط بها هي الفنانة ياسمين صبري، مدللين على ذلك بالخاتم الذي ظهر في يد الفتاة التي كان يمسك بها "ابوهشيمة" وبين الخاتم الذي ظهرت ترتديه الفنانة ياسمين صبري في أكثر من ظهور.

حيث نشرت قبل أيام مقطع فيديو ارتدت فيه المجوهرات ذاتها التي ظهرت بها في الـ "ستوري" الخاصة بأبو هشيمة، حيث ظهرت في الصور، وهي ترتدي خاتماً من الألماس النقي، عيار 5.8 قيراط، وتم تصميمه خصيصًا لها، أمّا قيمته فتفوق ال 200 ألف دولار، وحمل توقيع دار "Diam Jewellery ".

يذكر أن أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، تزوج لأول مرة عام 1997 واستمرت الزيجة 9 سنوات حتى عام 2006 وأثمرت عن طفلين، ثم تزوج مرة أخرى من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي خلال الفترة من عام 2009 إلى 2012،بينما ياسمين فكانت متزوجة من طبيب مصري ما بين عام 2012 إلى عام 2017، ولم تكشف عن شخصيته حتى اليوم.





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