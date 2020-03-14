جائزة جديدة لـ "رونالدينيو" داخل محبسه

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توج أسطورة البرازيل رونالدينيو، بجائزة جديدة لم يسبق للاعب كرة قدم الحصول عليها من قبل على الرغم من تعرضه للحبس بعد اتهامه هو وشقيقه بتهمة التزوير في باراجواي.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت، بأن رونالدينيو أسطورة برشلونة وميلان السابق حصد لقب دورة كرة قدم للسجون في باراجواي.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إنه هناك تقارير تشير بفوز فريق رونالدينيو في المباراة النهائية بنتيجة 11-2، وأن نجم برشلونة السابق أحرز 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.


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