إحصائية مرعبة .. "كورونا" يصيب 13 لاعبا بدوريات مختلفة

14 مارس 2020 - 10:35 ص

أصبح الرياضيون فى مهب الريح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كونهم ينتقلون بين البلدان المختلفة ويصافحون بعضهم البعض قبل وانتهاء المباراة التى تجميع فرقهم المنافسة لبضعها البعض بالمسابقات المحلية أو الدولية.

ذلك الأمر دفع معظم الاتحادات لإيقاف النشاط الكروى، حتى مطلع أبريل المقبل، حفاظا على سلامة أفراد المنظومة التي يتواجد على رأسها اللاعبين والجماهير.

الفيروس استطاع الفترة الأخيرة إصابة أكثر من نجم بدوريات أوروبا، "المصريون" ترصدهم بالأسماء كالآتى :

لاعب فيورنتينا

البداية كانت الجمعة قبل الماضية، بإعلان مسئولى نادى فيورنتينا الإيطالي، إصابة مهاجمه الصربى الشاب دوسان فالهوفيتش، بعد أن أثبتت إيجابية الفحوصات التي خضع لها.

وقامت إدارة النادى بإجراءات العزلة التي يقتضيها القانون، بدءا من حصر جميع الأشخاص الذين اتصلوا باللاعب.

الدورى الإنجليزي يحصل على نصيب الأسد

البداية كانت مع مايكل أرتيتا مدرب أرسنال، بعدما أعلن ناديه إصابته بعد شعوره بالمرض والضعف منذ عدة أيام.

وأضاف مسئولو النادى خلال بيان لهم أن المدرب خضع لفحوصات وجاءت نتيجة التحاليل إيجابية لذلك سيلزم المنزل، وسيتم عزله هو وكل من تعامل معه للتأكد من سلامة الجميع وأفراد الأسرة".

كما أعلن نادى بورنموث الإنجليزى عن وضع حارس مرماه أرتور بوروك و4 مدربين من الجهاز الفنى فى العزل، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليهم، وذلك خلال استعدادات الفريق لمواجهة كريستال بالاس التى كانت مقررة اليوم قبل قرار تأجيل الدورى الإنجليزى حتى 4 أبريل المقبل.

ونشر بورنموث بيانا عبر موقعه الرسمى قال فيه: "تواجد 5 من المنتسبين للنادى فى العزل الذاتى، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليهم، وهم حارس المرمى أرتور بوروك و4 من الجهاز الفني، وذلك وفقًا لتعليمات الحكومة والصحة العامة".

وأكد براندن رودجرز المدير الفنى لفريق ليستر سيتى ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا القاتل بين 3 من لاعبيه.

وقال رودجرز:"لدينا عدد قليل من اللاعبين الذين ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا، ولقد اتبعنا الإجراءات اللازمة وكإجراء وقائى تم عزلهم وإبعادهم عن الفريق".

لاعب سلة فى الريال

رفع نادى ريال مدريد الإسبانى حالة الطوارئ، بعد إصابة أحد لاعبى فريق السلة بالفيروس، وفقاً لما نشره برنامج "التشرينجيتو" الإسبانى، إنه تم إصابة أحد لاعبى فريق ، وهو ما دفع النادى لإعلان حالة الطوارئ داخل المدينة الرياضية "الفالديبيابس".

مدافع "السيدة العجوز"

أعلن نادى يوفنتوس الإيطالي، تعرض مدافعه دانييلى روجانى، للفيروس لكن دون ظهور أعراض المرض على اللاعب في الوقت الحالي.

وأضاف النادى الإيطالى خلال بيانه، أن النادى يقوم حاليًا بتفعيل جميع إجراءات العزل التي يقتضيها القانون، بما في ذلك الأشخاص الذين اتصلوا به.

الحالة الوحيدة فى ألمانيا

أعلن نادى بادربورن الألمانى أمس الجمعة، إصابة مدافعه لوكا كيليان، بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أول حالة تتعرض للفيروس في الدوري الألماني.