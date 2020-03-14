عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن خطوبة "أبو هشيمة" وياسمين صبري

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أديب عن موجة الطقس السيئ: إحنا مش في سويسرا
تفاصيل مبكية عن مصرع عروس النزهة حرقا داخل ناد صحي
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لو معانا 400 مليار مش هنسكت.. رد متحدث الحكومة على أديب
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