إصابة نشوى مصطفى بالرباط الصليبي بسبب الأمطار

13 مارس 2020 - 08:31 م

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، عن إصابتها بكسر في قدمها، بعد وقوعها على السلم بسبب مياه الأمطار التي دخلت المنازل.

وكتبت "مصطفى" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كاشفة تفاصيل ما حدث :

" اتزحلقت على السلالم من المية وحالى رباط صليبى — الحمد لله والشكر لله على مايقدره خير وشر — الخلاصة الانسان ضعيف اوى — الله يشفى كل الناس يارب اللي عندهم اى مرض — يارب الحمد لله على النعم اللي مابنحسش بيها — يارب الحمد لله على لطفك بينا".

وتابعت :" مش عارفة ازاي حاقدر اقعد اسبوعين من غير حركة يارب هون — اكتر حاجة مضيقانى انى اول ماوقعت صرخت على ابنى وكان نايم قام مفزوع — ملامح وشه وفزعته وهو بيشيلنى من الارض وجعت قلبى — اللي مستغرباله ليه لما وقعت وانا فى شدة الالم ماندهتش عماد وندهت عبد الرحمن — اظن عماد كان ممكن لو شافنى من خضته يقع جنبى ومنلقيش حد يشيلنا احنا الاتنين?? — المهم خلو بالكم من نفسكم ويارب مايصيبكمش ضرر ابدا ً – دعواتكم".

وانهالت على الفنانة نشوى مصطفى التعليقات، التي تدعو لها بالشفاء والسلامة، من متابعيها وزملائها الفنانين.

