تضرر المخزون الاستراتيجي بالغربية بسبب الأمطار

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محمد فضل- متابعات

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مخازن

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الامطار

غرق

قمح

تسببت الأمطار الرعدية التي تشهدها مصر منذ أمس الخميس، في خسائر جديدة تمثلت في تضرر الصوامع وشون الغلال بمركزي طنطا والمحلة بمحافظة الغربية.

حيث غرقت المخازن التى تحوي الغلال والأقماح الاستراتيجية، وهو ما تابعه المحافظ بنفسه وتدخلت الجهات المعنية لمحاولة إنقاذ الموقف.

وأجرى الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، جولة تفقدية داخل صومعة الغلال بطريق منطقة مرور سالم بطنطا وذلك فى إطار جولاته الميدانية لمباشرة أعمال رفع وكسح المياه وتسليك بالوعات صرف الأمطار بكافة الأنفاق الرئيسية .

فى المقابل أصدر محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلي اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ورئيس غرفة العمليات والطوارىء بالضرورة مواصلة الاشراف على عمليات الشفط لحل مشكله تجمع مياة الأمطار بها

كما وجه محافظ الغربية فى تعليماته العاجلة إلي  المحاسب عادل داود رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسي رئيس حي ثان طنطا بضرورة تخصيص سيارات لكشح وشفط المياه والاستعانه بفناطيس مجهزه للتخلص من كميات المياه .


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