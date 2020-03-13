رئيس الوزراء: 20 حالة وفاة بسبب الطقس السئ

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الطقس السىء

مدبولى

20 وفاة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حصيلة الوفيات جراء الطقس السيء منذ أمس الخميس.

جاء هذا من داخل غرفة عمليات مجلس الوزراء، حيث أشاد بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس.

وأشار إلى وقوع 20 حالة وفاة بسبب الطقس السئ، متقدما بخالص العزاء لأسر الضحايا .

كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بالمتابعة الدورية لحظة بلحظة

وأكد، أنه سيتم الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية وفقا للمقتضيات .

 


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