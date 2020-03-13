شاهد.. غرق شيما الحاج في مياه الأمطار و"ونش" ينتشلها

13 مارس 2020 - 04:36 م

نشرت الفنانة ?شيما الحاج? مقطع فيديو عبر خاصية "إنستجرام"، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام"، أثناء إنقاذ ونش لها من وسط مياه الأمطار.

و أشارت شيما الحاج، إلى أن مياه الأمطار تعيق تحرك سيارتها، ما أدى الى قيام ونش بسحب سيارتها من المياه، معلّقة بالقول: "والنبي ونش عسل".

الجدير ذكره أن شيما الحاج أعلنت مؤخرا خبر خطوبتها من أحد رجال الأعمال في مصر، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا، خصوصا وأنها كانت قد مرّت بمشكلة كبيرة وهي ظهور الفيديوهات الاباحية التي شكّلت حين تسريبها ضجّة كبيرة وصدمة غير متوقعة لشيما الحاج.