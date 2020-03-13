أول صورة لتوم هانكس من داخل الحجر بعد إصابته بكورونا

نشر الفنان العالمي توم هانكس، صورة له مع زوحته داخل الحجر الصحي في أستراليا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ونشر هانكس الصورة التي تجمعه مع ريتا ويلسون عبر فيس بوك، وعلق عليها: “نشكر أنا وريتا كل من يراعنا، ونحن موجودين في العزل بسبب كورورنا، حتى لا نتسبب في نقل العدوى لشخص آخر”.

وأضاف: “نتبع تعلينات الخبراء والعناية بأنفسنا وبعضنا البعض للتغلب على الفيروس”.

وفي وقت سابق، أعلن توم هانكس الفنان العالمي، عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد هو وزوجه، أثناء تواجدهم في استراليا.

وأعلن هانكس الخبر قائلًا: «مرحبا يا رفاق. أنا وريتا هنا في أستراليا شعرنا بالتعب قليلاً، كأن لدينا نزلات برد، وبعض آلام الجسم».

وأضاف عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كان لدي ريتا بعض القشعريرة التي جاءت وذهبت وحمى طفيفة جدا واتخذنا الاجراءات الصحيحة، كما هو مطلوب في العالم الآن وقمنا بعمل اختبار لفيروس كورونا، ووجدنا أنه إيجابي».

وتابع: «حسنآ الآن. ما العمل التالي؟ لدى المسؤولين الطبيين بروتوكولات يجب اتباعها نحن سيتم اختبارنا ومراقبتنا وعزلنا طالما تتطلب الصحة والسلامة العامة»، بينما وعد جمهوره ومحبيه ومتابعيه بإطلاعهم على التحديثات أولا بأول.



