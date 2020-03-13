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ارتفاع ضحايا عشش حلوان إلى 11 غريقًا بسبب الأمطار

قضايا وحوادث

منطقة الزرايب بحلوان
منطقة الزرايب بحلوان
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أحمد سالم

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ارتفع عدد ضحايا انهيار عشش بمنطقة 15 مايو بحلوان من 7 إلى 11 غريقًا، وذلك نتيجة لموجة الطقس السيء التي تمر بها البلاد.

وأوضحت تحريات المباحث أن منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة يتم فيها فرز القمامة، وتم استغلالها في بناء عشش أعلى مجرى سيول، لذا فقد انهارت أثناء هطول المطر، أمس الخميس، ما أدى إلى غرق 11 حتى الآن.

وتتعرض البلاد إلى موجة من الطقس السيئ بدأت مساء يوم الأربعاء، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن هذه الموجة سوف تستمر حتى يوم غد السبت، وأهابت بالمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر وعدم النزول من منازلهم إلا للضرورة القصوى.

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