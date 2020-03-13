الاشتباه في إصابة محمد صلاح بـ"كورونا"

13 مارس 2020 - 03:38 م

تسود حالة من الرعب داخل نادي ليفربول الإنجليزي، بعد أنباء عن إصابة 5 من أعضاء النادي بفيروس كورونا المستجد، بينهم حارس مرمى الفريق.

وظهر "كلوب" مدرب ليفربول في فيديو متداول وهو يرفض مصافحة أحد الأشخاص بسبب حالة الرعب جراء انتشار فيروس كورونا.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن فيروس كورونا يهدد لاعبي ليفربول، وأرجعت وسائل الإعلام التي نشرت الخبر مصدرها إلى بيان نادي بورنموث، الذي أعلن من خلاله الاشتباه في إصابة 5 من أعضاء النادي بالفيروس، من بينهم حارس المرمى، الذي واجه ليفربول السبت 7 مارس الماضي.

ولم يعلن ليفربول بشكل رسمي حتى الآن أي إصابة أو اشتباه في النادي.

فيما قالت وسائل إعلام أجنبية، أن لاعبي ليفربول يخضعون للحجر الصحي المنزلي، وأن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، قد يكون مشتبهًا في إصابته بالفيروس.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق اليوم، الجمعة، عن تأجيل الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الرابع من أبريل المقبل، على خلفية ظهور عدد من الحالات في الدوري الإنجليزي

وكان قد أصدر بورنموث بيانا رسميا أكد فيه تواجد 5 أشخاص به في عزله بعد ظهور أعراض فيروس كورونا وذلك طبقا لتعليمات الصحة العامة والحكومة من ضمنهم حارس المرمي أرتور بوروك .

وتم عزل حارس المرمي بوروك و4 أشخاص من الجهاز الفني لنادي بورنموث بعد ظهور أعراض الفيروس عليهم، وهو ما جعل القلق يسيطر على مسؤولى وجماهير ليفربول من أن يكون تم انتقال الفيروس للاعبي الفريق.