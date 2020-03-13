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التمرينات الرياضية تزيد من المناعة بهذه الطريقة

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التمرينات الرياضية
التمرينات الرياضية
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متابعات- أمينة عبد العال

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البرد

المناعة

التمرينات الرياضية

كشفت العديد من الدراسات الحديثة أن التمرينات الرياضية اليومية لها قدرة علي تحفيز الجهاز المناعي للجسم كما أنها تقلل من فرص الإصابة بأعراض البرد.

وأشارت الدراسة الحديثة إلي أنه حتى تأتي التمرينات بالنتيجة المرجوة منها يجب ممارستها لمدة تتراوح ما بين 30 إلي 60 دقيقة يوميا وهو ما يؤدي أيضا إلي خفض احتمالية الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد بنسبة 50%.

كما أن التمرينات تعمل علي طرد البكتريا والميكروبات من الرئتين والمجاري التنفسية عندما تصل كثافة التمارين إلي التنفس بعمق.

وأضافت الدراسة التي نشرته"صدي" أن التمارين تعمل علي خفض مستوي هرمونات التوتر وتساعد علي توازنها فتقل قابلية الإنسان للإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري والتي تجعل الجسم ضعيفا في مواجهة العدوي، ولكن يجب الالتزام في التمرينات بعدم الإفراط في ممارستها حتى لا تأتي بنتيجة عكسية وتضعف المناعة.


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