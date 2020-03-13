» حقيقة تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة

13 مارس 2020 - 01:46 م

نفى مجلس الوزراء تأجيل لموعد امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن الامتحانات ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المقررة، موضحا أنه لم يتم رفع الغياب بالمدارس كإجراء احترازي للتعامل مع فيروس كورونا، وتلتزم كافة المدارس برصد نسب حضور الطلاب وموافاة الوزارة بها يومياً.

ونفى المجلس أيضا ما تردد بشأن وقف زيارة المناطق الأثرية بالأقصر، مشيرا إلى أن حركة السياحة بكافة المحافظات السياحية تسير بشكل منتظم مع تشديد الإجراءات الوقائية بكافة المنشآت السياحية.