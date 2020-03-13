» تعرف على موعد استقرار حالة الطقس

13 مارس 2020 - 11:11 ص

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم استقرار الطقس مستمرة حتى مساء اليوم الجمعة، وستنخفض في الساعات الأولى من صباح غد السبت.





وأضافت إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه بعد ظهر يوم السبت ستنتهي تمامًا حالة عدم استقرار الطقس.



