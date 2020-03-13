» تعرف على موعد استقرار حالة الطقس

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم استقرار الطقس مستمرة حتى مساء اليوم الجمعة، وستنخفض في الساعات الأولى من صباح غد السبت.
وأضافت إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه بعد ظهر يوم السبت ستنتهي تمامًا حالة عدم استقرار الطقس.
وأشارت مدير هيئة الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد أمطارًا رعدية على السواحل الشمالية والغربية، والقاهرة مشيرة إلى أن سيناء ستتعرض لسيول، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وعدم تصديق كل ما يُنشر على السوشيال ميديا.