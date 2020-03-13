"الكاف" يحسم ملعب نهائي أبطال إفريقيا

13 مارس 2020 - 10:32 ص

كشفت بعض التقارير المغربية استقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" على ملعب نهائي مباراة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2020.

وأكدت صحيفة الرياضية المغربية عبر "تويتر"، أن الكاف استقر على استضافة الكاميرون لـ نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وأضافت الصحيفة أن ملعب جابوما بمدينه دوالا الكاميرونية سيستضيف النهائي عقب تفوقه على ملعب رادس بتونس وملعب محمد الخامس في المغرب المرشحان السابقان لـ استضافة النهائي.

وكان الكاف قد أعلن في بيان سابق أن القرار النهائي سيتم اتخاذه يوم 12 مارس الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 29 مايو المقبل حيث ستكون لأول مرة من مباراة واحدة.