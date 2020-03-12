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ألمانيا تنتقد قرار ترامب غلق المجال الجوي مع الأوروبيين

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المصريون ووكالات

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انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرحلات الجوية بين أوروبا والولايات المتحدة.
جاء ذلك في تصريح لهايكو ماس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البوليفية كارين لونغاريك رودريغز.
وانتقد ماس اتخاذ ترامب لهذا القرار من جانب واحد دون التشاور مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن مكافحة "كورونا" باتت تحديا عالميا، مضيفا: "نحتاج الآن إلى تعاون دولي أكبر".
وأوضح أن معظم المؤتمرات الدولية أُلغيت بسبب "كورونا"، حتى أنه هو نفسه اضطر إلى إلغاء زيارته إلى تشيكيا.
ومساء الأربعاء، أعلن ترامب تعليق استقبال الرحلات الجوية من أوروبا، باستثناء بريطانيا، لمدة 30 يوما، في محاولة لوقف انتشار "كورونا".
وباتت القارة الأوروبية وإيران البورة الأكبر لنشر "كورونا" حول العالم بعد تراجع عدد الضحايا في الصين؛ المنشأ الرئيسي للفيروس. -

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