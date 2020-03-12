أول قرار من فايلر بعد التعادل مع سموحة

12 مارس 2020 - 12:40 م

منح الجهاز الفني لفريق الأهلي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس، وذلك عقب خوض مباراة سموحة أمس في الجولة 18 من منافسات الدوري الممتاز.

وجاء قرار السويسرى فايلر؛ لالتقاط الأنفاس خاصة في ظل ضيق الوقت بين المباريات خلال هذه الفترة.

وكان الأهلي قد عاد إلى القاهرة صباح الاثنين الماضي قادمًا من جنوب إفريقيا في رحلة امتدت إلى أكثر من 9 ساعات بعد مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، وخاض أمس الأربعاء مباراة سموحة في الدوري، على أن يخوض مباراة جديدة بالدوري بعد غد السبت أمام إنبي.