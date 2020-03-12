» بسمة وهبة تهاجم فنانة شهيرة: نزواتها اللي بتحكمها وبتتجوز كتير

12 مارس 2020 - 07:29 ص

شنت الإعلامية بسمة وهبة هجوما شرسا على الفنانة أنغام في أعقاب ما تردد عن انفصالها عن زوجها أحمد إبراهيم .



وقالت "بسمة" في برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ON E" : هي مطربة ناجحة لكن عندها مشكلات بقدر نجاحها بسبب أنانيتها .. وكل القريبين منها عانوا من النقطة دي.



وأضافت: بتقع في نفس الأزمة العاطفية ، وبتتجوز بسرعة وترجع تنفصل بطريقة تصدم جمهورها.



واستدركت: وكل مرة يكون فيه طرف تالت .. زوجة وأطفال يدفعوا ثمن نزواتها و زيجاتها المتسرعة.



